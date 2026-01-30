Mcm salva: ufficiale l'accordo con Vigel

Da questo pomeriggio è ufficiale il completamento del trasferimento della proprietà di Mcm, azienda meccanica con sedi a Vigolzone e Cadeo in cui sono impiegate circa 250 persone, a Mcm Manufacturing Technologies, una controllata della holding Genfin, che detiene anche Vigel. Dopo la svolta del dicembre scorso, quindi, diventa ufficiale un'operazione che consente di risolvere la situazione di crisi in cui era finita la storica impresa piacentina.

«Sia Vigel che Mcm - recita una nota ufficiale - sono riconosciute come aziende di eccellenza nel settore delle tecnologie produttive. L’acquisizione sostiene una visione di lungo periodo orientata alla creazione di un’organizzazione solida e diversificata, focalizzata su soluzioni avanzate di lavorazione per l’industria globale. L’acquisizione rafforza la capacità di offrire una gamma più ampia di prodotti e tecnologie, diversifica il mercato di riferimento e permette di sviluppare strategie che potenzieranno le sinergie tra le due aziende in ambiti quali vendite, sviluppo prodotto, produzione e approvvigionamenti, oltre a consolidare la presenza e la vicinanza a una base clienti oggi ancora più ampia e diversificata».

Mcm è un’azienda fondata nel 1978 a Piacenza, specializzata nella progettazione e produzione di centri di lavoro orizzontali e sistemi produttivi flessibili, gestiti tramite software di supervisione sviluppato dalla propria divisione informatica. Le tecnologie di lavorazione meccanica di Mcm trovano applicazione in numerosi settori industriali, con un’attenzione particolare all’aerospazio.

Vigel è un’azienda fondata nel 1947 a Torino e tuttora di proprietà della famiglia del fondatore. Vigel è stata una delle pioniere nella progettazione e produzione di centri di lavoro multiasse ed è oggi una multinazionale con stabilimenti in Italia (Torino), India e Cina, oltre a filiali in Europa, Stati Uniti, Messico, India, Cina e Corea. Oltre ai centri di lavoro, la gamma prodotti Vigel comprende anche torni verticali e macchine speciali per l’industria automobilistica.