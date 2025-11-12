Michela e la nuova vita professionale: manutentrice a 49 anni

A volte, la seconda occasione arriva quando meno te l’aspetti. È quello che è successo a Michela Mori, 49 anni, di Pontenure, che dopo un periodo di disoccupazione, e anni di lavoro precario, ha deciso di rimettersi in gioco e costruire, letteralmente, una nuova carriera.

Oggi Michela è Tecnica Manutentrice Meccatronica, un traguardo raggiunto grazie al corso gratuito, terminato a inizio anno, della scuola di formazione Tutor di Fiorenzuola, che le ha permesso di trasformare un interesse tardivo in una vera professione. «L’ho capito troppo tardi che mi piaceva questo settore – confessa Michela – Avevo solo il diploma di terza media in tasca e con quello soltanto nessuno mi assumeva».

Quando era giovanissima non aveva avuto l’occasione di proseguire gli studi, ma non aveva mai smesso di coltivare la sua curiosità e il desiderio di imparare. Attraverso l’hobbistica, aveva scoperto e affinato le sue capacità di «costruire», «cablare», «collegare fili».

Il suo amore per l’elettronica, insomma, è nato sul campo, tra cablaggi e lavori manuali, come naturale proseguimento dell’hobby per il bricolage. “Io sto bene quando costruisco, cablo, collego i fili. È come se stessi facendo qualcosa che mi appartiene. È una passione, non solo un lavoro”, ci racconta Michela.

Rimettersi a studiare a quasi cinquant’anni non è stato semplice.