Pipeline & Gas Expo all'insegna della sicurezza

Il tema della sicurezza sarà al centro della quarta edizione del PGE – Pipeline & Gas Expo, la mostra-convegno interamente dedicata alle infrastrutture energetiche del Mid-Stream ovvero alle tecnologie e ai servizi per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di gasdotti, oleodotti, metanodotti, reti distributive (anche idriche) e sistemi di stoccaggio energetico.

L’evento, organizzato da Mediapoint & Exhibitions si svolgerà nel Padiglione 1 di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio, con una partecipazione in crescita che conta oltre 90 espositori di cui ben 14 di provenienza internazionale su circa 6mila mq di superficie espositiva, confermandosi come unico appuntamento fieristico in Europa focalizzato in modo esclusivo sulle pipeline e sulle reti di trasporto e distribuzione dell’energia, con una formula altamente specialistica rivolta agli operatori del settore.

Accanto all’area espositiva, PGE 2026 sarà accompagnato da un articolato programma di convegni, workshop e seminari tecnici di elevato profilo, realizzati con il supporto di istituzioni, associazioni di categoria e aziende del settore.