Salvataggio piacentino per la Rolleri, arriva Tecnostamp e tiene tutti gli operai

Non dev’essere un giorno facile, oggi, per Francesco Rolleri. Per chi ha vissuto l’impresa come un pezzo di famiglia, costruita contratto dopo contratto, partendo dall’intuizione del 1987 con il padre e il fratello Marco, per chi ha guidato Confindustria a Piacenza ed è stato due volte sindaco di Vigolzone e presidente della Provincia, passare il testimone a un concorrente storico è una svolta. È la parte umanamente più delicata di una storia imprenditoriale che ha segnato quarant’anni d’industria locale. Ma è anche un lieto fine, dove il senso di responsabilità ha prevalso su tutto il resto, salvando ciò che conta di più: le persone e il lavoro.

Lunedì la firma dal notaio e da oggi, dunque, il testimone passa di mano. La nota emessa in serata da Confindustria e i dettagli depositati al Tribunale di Piacenza (procedimento unitario n. 27/2026, curato dal commissario giudiziale Giorgio Visconti) lo mettono nero su bianco: il ramo d’azienda della Rolleri S.p.A. e della Rolleri Manufacturing S.r.l., società con sede a Vigolzone finite in concordato preventivo lo scorso aprile, viene rilevato da Rtooling, veicolo societario costituito dalla Tecnostamp con sede alla Veggioletta. Non un fondo d’investimento speculativo o una multinazionale straniera venuta a fare man bassa di brevetti e clienti. Tecnostamp è una realtà piacentina doc, attiva dal 1978 e leader globale nel settore degli utensili per presse piegatrici.

Con questa operazione, che prevede un canone complessivo di affitto per aziende e immobili di 480mila euro all’anno inserito in un più ampio piano di investimenti, si concretizza un’alleanza strategica che di fatto unisce i due giganti storici locali della lavorazione della lamiera, blindando il sapere piacentino nel mondo. Il “know-how”, direbbero gli esperti.