Vertenza Mcm, la Regione monitora il passaggio di proprietà

“L’azienda piacentina Mcm rappresenta il presente e il futuro del patrimonio industriale del nostro territorio, a cui garantire un rilancio dopo la crisi provocata dalla gestione precedente. È evidente che in questa direzione sia stato, e sarà, necessario affrontare alcune complessità di natura organizzativa e finanziaria, che devono essere superate in un quadro di collaborazione tra tutte le parti sociali e istituzionali, anche considerando la situazione pregressa e le tempistiche proprie di un business di questa natura”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, al termine del tavolo di confronto convocato, questa mattina a Bologna con la nuova proprietà, le organizzazioni sindacali e le Rsu.

Il passaggio di proprietà è stato formalmente completato con il trasferimento di Mcm Spa a Mcm Manufacturing Technologies Srl, società controllata dalla holding Genfin, che detiene anche la torinese Vigel Spa.

L’azienda fondata nel 1978 con sede a Vigolzone, nel distretto di Piacenza, produce macchine utensili integrando software, automazione e gestione dei dati per la lavorazione meccanica di precisione destinata a settori come automotive, aerospazio e industria.

“Riteniamo importante- aggiunge Paglia- che la proprietà abbia fornito rassicurazioni circa la propria volontà ad impegnarsi nella direzione di rafforzamento dell’integrazione di Gruppo delle attività e di efficientamento della struttura produttiva, senza mai mettere in discussione il radicamento di Mcm nel tessuto industriale piacentino. La Regione- conclude l’assessore- manterrà aperto il tavolo di monitoraggio per seguire e accompagnare il positivo sviluppo aziendale, supportandolo con tutti gli strumenti istituzionali disponibili”.

La nota di Quintavalla (Pd)

Di seguito la nota il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd) al termine del Tavolo di confronto sulla situazione di Mcm, convocato nella mattinata di mercoledì 8 luglio a Bologna. “Ringrazio l’assessore Paglia per l’attenzione e l’impegno che sta assicurando nella non semplice situazione di Mcm Manufacturing Technologies Srl di Vigolzone e Roveleto di Cadeo. A fronte di propositi positivi e di un progetto giudicato valido dagli organi preposti alla valutazione, si sta ora affrontando una complessa fase di “startup” che richiede gioco di squadra e unità di intenti. Da parte nostra, come Regione, continueremo a monitorare e a mettere in campo il massimo impegno affinché possano prevalere i punti di forza ed essere superate le problematiche emerse, facendo in modo che questa eccellenza piacentina possa continuare ad esprimere le proprie potenzialità, garantendo e valorizzando i lavoratori e l’indotto del territorio”.

La nota di Albasi (Pd)

Di seguito la nota del consigliere regionale Lodovico Albasi (Pd)“La conferma del tavolo di monitoraggio e l'impegno della Regione a continuare ad accompagnare questo percorso rappresentano un segnale importante per i lavoratori e per tutto il territorio piacentino. Ringrazio l'assessore Paglia e la Giunta regionale per l'attenzione costante riservata alla vertenza MCM: continueremo a seguire questa partita con l'obiettivo di consolidare il rilancio dell'azienda e salvaguardare un presidio strategico per l'industria della nostra provincia”.