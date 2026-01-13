Visione imprenditoriale e identità territoriale, Greta Gatti a "Lo Specchio"

Ritorna dopo la pausa natalizia “Lo Specchio di Piacenza”, il talk condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi, in onda ogni martedì alle 20.30 su Telelibertà. L’ospite sarà Greta Gatti, presidente del gruppo giovani di Confindustria Piacenza e amministratrice delegata di Steel Spa e Ttp Srl. Gatti è entrata nel 2013 nel reparto amministrativo delle aziende di famiglia, per poi laurearsi in Management Internazionale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Oggi ricopre i ruoli di CEO e CFO in entrambe le società di famiglia. Il 2024 l’ha vista diventare la prima donna a guidare il Gruppo Giovani di Confindustria Piacenza.

La puntata si svilupperà seguendo le foto che Greta Gatti ha scelto di mandare in onda: ogni immagine sarà lo spunto per una domanda, spaziando dal personale al professionale. Si parlerà della sua storia, delle sfide e delle responsabilità che comporta dirigere un’attività imprenditoriale in un mondo industriale complesso, del passaggio generazionale, del suo impegno in associazione e del legame con Piacenza. Un ritratto autentico, che mescola ricordi, visione imprenditoriale e identità territoriale per capire come una giovane imprenditrice guardi al futuro. “Lo Specchio di Piacenza” va in onda questa sera alle 20.30 su Telelibertà. Tutte le puntate sono disponibili on demand sul sito di Libertà.