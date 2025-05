Sono passati 25 anni dal primo insediamento sorto a Le Mose, 15 da quando a Castelsangiovanni ha preso casa un colosso come Amazon. Il territorio piacentino è stato pioniere della nuova industria che prende il nome di Logistica ed è qui che si decide della sua sostenibilità, di posti di lavoro, di nuove tecnologie. Per questo motivo il Gruppo Libertà - con i partner Amazon, Gruppo Fbh, Als, Gxo, Cooperativa San Martino, Fiege, Prologis, Confindustria Piacenza, The Blossom Avenue, Reply Logistic - organizza oggi a Teatro Verdi con il patrocinio del Comune di Castelsangiovanni il convegno “Logistica - Tecnologia, innovazione, lavoro”. Un momento per capire dove sta andando il comparto, che per numero di addetti e ricadute sul territorio è strategico per Piacenza: basti ricordare che il 14 per cento dell’occupazione extra agricola di tutta la provincia sta qui.

Tra i relatori, il ministro degli affari europei Tommaso Foti, l'onorevole piacentina ed ex ministro Paola De Micheli, il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale, l'amministratore delegato di Amazon Italia Logistica Lorenzo Barbo e il presidente del Gruppo Libertà, Alessandro Miglioli.