Lavoro: competenze e opportunità per i giovani in un mondo che cambia

Piacenza è terreno fertile per i giovani, che trovano lavoro, ma in settori di nicchia che richiedono competenze specifiche creando alta concorrenza e produttività. Un mondo che sta cambiando in fretta e che richiede la corretta analisi di numeri e statistiche per capire come sarà il futuro.

“Nel mirino” proverà a farlo questa sera con un focus proprio su giovani e lavoro: il talk di approfondimento di Telelibertà condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi torna puntuale come ogni venerdì sera alle 21 per discutere un tema di profonda attualità. Se ne parlerà con diversi esponenti del panorama aziendale e formativo locale: ospiti in studio saranno Cristina Repetti, presidente di Forpin Piacenza, Greta Gatti, presidente del Gruppo Giovani Confindustria Piacenza, Marco Solari, membro del direttivo di Confapi Industria Piacenza, Lorenzo Turci, ricercatore del Laboratorio di Economia Locale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, e Paolo Albertelli, docente del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano - sede di Piacenza. Non mancheranno riflessioni sulle nuove opportunità per i giovani e sul ricambio generazionale che interessa il nostro territorio. Tutte le puntate di “Nel Mirino” sono disponibili on demand sul sito www.liberta.it