Logistica a Castello, i camionisti: «Mancano i servizi igienici»

«A noi camionisti non pensa mai nessuno. Siamo costretti a stare ore in attesa senza nemmeno un bagno». Il problema lo solleva un camionista cinquantenne che da anni fa la spola al polo logistico di Castel San Giovanni. Polo che, lamenta l’autotrasportatore, è privo di servizi igienici. «C’è chi ha aspetto fino a sette ore senza poter andare in bagno - racconta -. C’è chi si allontana e va al bar, ma non tutti si comportano così. Altri vi lascio immaginare cosa fanno». «Ci sono anche tante donne, per loro è ancora più difficile».

«La mancanza di servizi igienici, ma anche di posteggi, per i camionisti è uno dei «nei» strutturali del polo logistico di Castel San Giovanni. Solo di recente è stato finalmente avviato l’iter per la realizzazione di un grosso parcheggio con 82 stalli per mezzi pesanti, servizi igienici, guardiola.