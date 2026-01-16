Maestri del Lavoro, Claudio Bonardi nuovo Console Provinciale

Il MdL Claudio Bonardi è il nuovo Console Provinciale dei Maestri del Lavoro. Sarà affiancato dai Viceconsoli MdL Enrica Migliavacca e Gaetano Rizzuto, dalla Tesoriere Laura Carrà e dalla nuova Segretaria MdL Anna Maria Vetrucci.

Con il nuovo anno 2026 il MdL Claudio Bonardi, nel direttivo provinciale dal 2019, assume la carica di Console Provinciale con un Consiglio composto dai MdL Francesco Cesena, Gaetano Rizzuto, (Viceconsole), Carlo Tagliaferri, già membri del precedente direttivo, e con i nuovi componenti MdL Laura Carrà, (Tesoriere), Enrica Migliavacca, (Viceconsole) Emilio Cravari, Paolo Guardiani, Fabrizio Samuelli, freschi di nomina. Extra Consiglio provinciale assume la carica di segretaria la MdL Anna Maria Vetrucci.

Consoli emeriti i MdL Aldo Tagliaferri e Roberto Girasoli.

Dopo 16 anni da dirigente, nove anni come Consigliere Segretario e sette anni come Console Provinciale e Consigliere Regionale, Emilio Marani ha scelto di non ricandidarsi, come i 5/9 del precedente Consiglio Provinciale, perché, con grande senso di responsabilità, ha ritenuto doveroso, dopo svariati anni di appartenenza, corretta e indispensabile la candidatura di forze nuove capaci di valorizzare sempre di più il nostro Consolato, che quest’anno raggiunge i 70 anni dalla sua fondazione.

I rinnovi delle cariche statutarie sono avvenuti, a novembre, con una elevata partecipazione di Maestre e Maestri associati e con espressioni di voto confluite su una ristretta rosa di nomi, a dimostrare l’armonia di intenti che regna nella Famiglia Magistrale piacentina.

«L’attività dei Maestri del Lavoro – sottolinea il Console uscente Emilio Marani - si è molto sviluppata, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo, con il costante obiettivo di fornire agli studenti delle scuole una guida: prima per la scelta della specializzazione professionale, poi per l’inserimento nel mondo del Lavoro».

In questi anni oltre agli obblighi istituzionali si sono sviluppati il progetto «scuola», che ogni anno ha portato i Maestri del Lavoro a entrare nelle aule delle scuole secondarie di 1° grado e nelle scuole secondarie di 2° grado della città e della provincia, per offrire ai giovani gli strumenti necessari per orientarsi nella scelta e nella ricerca di una professione, concorsi e sostegno a studenti meritevoli, convegni di importanza provinciale, regionale e nazionale, un sito web istituzionale con sottosezioni specialistiche costantemente aggiornato.

Nel novero di attività, visite aziendali, incontri istituzionali, assistenza alle candidature annue per il conferimento dell’onorificenza, e molte altre attività di routine e straordinarie, tutte svolte con impegno, ampiamente riconosciute dalle istituzioni pubbliche piacentine e svolte con impegno ed etica morale e sociale.