Maestri del Lavoro piacentini, sabato la consegna dei brevetti

Si terrà sabato 23 maggio a Piacenza la cerimonia di consegna dei brevetti ai dieci nuovi Maestri del Lavoro piacentini. Alle 10, prima della cerimonia ufficiale che si terrà presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nella chiesa di San Lazzaro Alberoni verrà celebrata una messa solenne per i Maestri del Lavoro. Alle 11, nella sala G. Piana dell’Università, avrà inizio la cerimonia in cui saranno festeggiati i neo Maestri insigniti - con decreto del Presidente della Repubblica - della “Stella al Merito del Lavoro” 2026, Verranno consegnati loro i Brevetti da parte della Prefettura, alla presenza delle autorità civili e militari, dei sindaci dei rispettivi comuni di residenza e degli imprenditori che hanno proposto i loro nominativi.

Ecco i nuovi Maestri: Brusamonti Roberto, Cappai Tiziano, Fava Raffaella, Garganese Lorenzo, Ghidotti Giuseppe, Mazzari Paolo, Mori Mauro, Poli Gianluigi, Sabini Piero, Zannoni Andrea

La cerimonia si aprirà con il saluto del direttore di Unicatt Angelo Manfredini, quindi interverranno il Prefetto Patrizia Palmisani, il Console Provinciale dei Maestri del Lavoro Claudio Bonardi, la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, la consigliera provinciale Patrizia Calza e la senatrice Elena Murelli. Seguirà la consegna dei brevetti da parte del Prefetto.