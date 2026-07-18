Manifattura in calo: -2,8% in tre mesi  L’artigianato cresce

Si registrano flessioni, sia per la produzione che per il fatturato nell’industria della provincia di Piacenza, mentre l’artigianato mostra segnali positivi Nonostante la crescita evidenziata dalle imprese dell’artigianato, il primo trimestre 2026 si è chiuso con una flessione del 2,8% della produzione della manifattura piacentina rispetto allo stesso trimestre 2025. Il calo appare ancor più evidente sul fatturato, sceso del 4,7% e decisamente influenzato da un calo del 13,2% di quello legato alle esportazioni.

A evidenziare questo scenario sono le analisi curate dall’Ufficio Studi e statistica della Camera di commercio dell’Emilia basate sui risultati dell’indagine congiunturale del sistema camerale focalizzata sulle piccole e medie imprese fino a 500 dipendenti. Nel dettaglio, il 15% delle imprese del campione segnala una situazione di stabilità del fatturato, il 40% dichiara un aumento dello stesso e il restante 45% rileva una diminuzione.

A conferma della situazione di tensione che riguarda l’export (in calo dell’1,1% per l’Emilia-Romagna), l’analisi evidenzia che gli ordinativi da oltre frontiera sono scesi del 10,9%, mentre quelli interni sono aumentati dell’1,6%. L’artigianato manifatturiero piacentino - come si è detto - evidenzia una dinamica decisamente più positiva, con un incremento del 2,2% sui volumi produttivi e una crescita del fatturato del 3,8% rispetto allo stesso trimestre del 2025.

Tuttavia, anche in questo comparto i ricavi delle imprese artigiane verso i mercati esteri mostrano una contrazione del 3,6%. Infine, le settimane di produzione assicurate dalla consistenza dei portafogli ordini alla fine dei primi tre mesi dell’anno, sono risultate pari a 8,5, posizionandosi al di sopra del 7,4 registrato a livello regionale.