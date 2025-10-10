Massimo della spesa per essere eletti, ma lo stipendio consola
Marcello Pollastri
|1 ora fa
Quasi tutti al limite massimo consentito. Le spese sostenute dai candidati piacentini alle ultime elezioni regionali dell’Emilia-Romagna – quelle che circa un anno fa hanno portato all’elezione di Michele de Pascale presidente – si attestano infatti intorno ai 40mila euro, la cifra massima fissata dalla legge per la campagna elettorale di un consigliere.
Se i costi per entrare in assemblea sono elevati, anche le indennità mensili riconosciute ai consiglieri non sono trascurabili. La retribuzione base si aggira attorno ai 5.000 euro lordi di indennità di carica, a cui si sommano diverse voci di rimborso.