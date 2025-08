Molino Dallagiovanna, al parco fotovoltaico 12 milioni di euro

In una nota inviata in redazione nelle ultime ore, Crédit Agricole Italia e UniCredit annunciano un corposo finanziamento da 12 milioni di euro destinato a cambiare il volto di Molino Dallagiovanna, storica azienda tutta piacentina che dal 1832 “macina” farine nello stabilimento di Gragnano. E ora vuole guardare soprattutto al sole, per avere energia pulita.

Non solo tradizione Quello al Pilastro è l’unico molino in Italia che lava ancora il grano con l’acqua, così da permettere alla farina di avere una qualità migliore, ricercata da generazioni: ma i 12 milioni già erogati dalle banche vogliono dire che si può credere nella tradizione senza rinunciare alla voglia di innovarsi. La tranche di finanziamento è dunque uno dei “mattoni” del più ambizioso progetto di ampliamento che vede il Molino accanto a Invitalia, l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa: al Pilastro si muovono idee, primi cantieri, studi ingegneristici piuttosto articolati che, da qui al 2027, hanno l’obiettivo di continuare a parlare il linguaggio dei “nonni” ma anche quelli dei “figli” e del futuro.