Nuove idee per il territorio, torna Appennino Hack

Un appuntamento interamente dedicato ai promotori di nuove idee per la valorizzazione dei territori dell'Emilia Romagna. Tornerà a Canossa il prossimo 23 ottobre Appennino Hack, laboratorio di promozione turistica, coesione comunitaria e valorizzazione culturale: in questa nuova tappa, giovani e appassionati provenienti da tutta la regione potranno confrontarsi in un’esperienza di team building per proporre idee legate allo storytelling, alla promozione turistica e alla costruzione di un brand culturale.

La giornata si aprirà con un momento di inquadramento, curato dal Comune di Canossa e da ART-ER, per illustrare azioni e strategie in corso. Seguiranno esperienze immersive con la visita guidata all’Acetaia comunale “Rupe di Canossa” e al Castello di Canossa. Nel pomeriggio, i partecipanti lavoreranno in gruppo con il supporto di mentor esperti, fino alla restituzione finale delle idee sviluppate.