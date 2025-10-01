Nuove idee per il territorio, torna Appennino Hack
Il laboratorio di promozione turistica, coesione comunitaria e valorizzazione culturale
Gabriele Faravelli
|32 minuti fa
Un appuntamento interamente dedicato ai promotori di nuove idee per la valorizzazione dei territori dell'Emilia Romagna. Tornerà a Canossa il prossimo 23 ottobre Appennino Hack, laboratorio di promozione turistica, coesione comunitaria e valorizzazione culturale: in questa nuova tappa, giovani e appassionati provenienti da tutta la regione potranno confrontarsi in un’esperienza di team building per proporre idee legate allo storytelling, alla promozione turistica e alla costruzione di un brand culturale.
La giornata si aprirà con un momento di inquadramento, curato dal Comune di Canossa e da ART-ER, per illustrare azioni e strategie in corso. Seguiranno esperienze immersive con la visita guidata all’Acetaia comunale “Rupe di Canossa” e al Castello di Canossa. Nel pomeriggio, i partecipanti lavoreranno in gruppo con il supporto di mentor esperti, fino alla restituzione finale delle idee sviluppate.
Questo il programma: ore 10.30 introduzione e inquadramento con Luca Piccinno (ART-ER Area S3 di Piacenza), Team LaSTI e Comune di Canossa, 11.30 visite guidate all’Acetaia comunale e al Castello di Canossa, con approfondimenti di Alessandro Mafrica (ART-ER) sulla valorizzazione turistica, 13 pausa pranzo, 14 Ice-breaking e formazione gruppi, 14.30 lavori di gruppo per ideazione e prototipazione con il supporto dei mentor, 17 restituzione in plenaria con presentazione dei progetti e confronto con Comune di Canossa e stakeholder. Il ciclo di iniziative di Appennino Hack si integra con le varie attività che ART-ER sviluppa a supporto di tali territori, tra cui quelle promosse dal Laboratorio LaSTI dedicato a amministratori e funzionari pubblici dei Comuni impegnati nell’attuazione delle Strategie Territoriali Integrate STAMI. Iscrizioni già aperte sul sito www.art-er.it.