A seconda delle condizioni, vengono riclassificati come nuovi, usati o ricondizionati, prima di essere rimessi sul mercato

Mariangela Milani
|1 ora fa
Parte da Castello la nuova vita dei prodotti restituiti ad Amazon
1 MIN DI LETTURA
La riconversione del centro Amazon di Castelsangiovanni è definitivamente completata. Da Castello non partono più i pacchi con la merce indirizzata ai clienti, ma arriva la merce che i clienti restituiscono da tutta Italia. Ed è sempre da Castelsangiovanni che parte la loro nuova vita. I prodotti, a seconda delle condizioni, vengono cioè riclassificati come nuovi, usati o ricondizionati, prima di essere rimessi sul mercato. In caso questo non sia più possibile restano altre due possibili strade: il riciclo oppure la donazioni a enti, come ad esempio il Banco Alimentare. Il centro resi di Castelsangiovanni tratta solo merce di piccole e medie dimensioni. Tutto si muove, da quando la merce arriva e viene scaricata, su nastri trasportatori che spostano i pacchi all’interno di cassette nere in cui vengono smistati.
«Il processo di riconversione di questo sito – dice il general manager, direttore generale, Fabio Procopio – è iniziato nel 2022, ma è da quest’anno che abbiamo iniziato ad assorbire l’intero volume dei resi italiani». La riconversione potrà avere effetto anche sulle assunzioni. «In futuro ci aspettiamo nuove possibili assunzioni». 

