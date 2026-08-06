Piacenza Expo: «Se faremo sistema crescita garantita»

Si è concluso un intenso calendario di incontri conoscitivi e istituzionali del nuovo consiglio di amministrazione di Piacenza Expo, eletto nel corso dell’ultima assemblea dei soci. La governance, formata dal presidente Davide Villa, dalla vicepresidente Elisabetta Montesissa e dal consigliere delegato Fabio Maggi, insieme al direttore Sergio Copelli, ha incontrato i rappresentanti dei principali enti e delle istituzioni del territorio: la sindaca del Comune di Piacenza – socio di maggioranza di Piacenza Expo – Katia Tarasconi, il prefetto Patrizia Palmisani, il vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto, il questore Gianpaolo Bonafini, i comandanti provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, Massimo Amadori e Pierantonio Breda.

«Potremmo definire questi incontri come momenti di ascolto attivo – ha sottolineato il presidente Villa –. Abbiamo presentato i punti principali del piano industriale e lo studio realizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore: “Piacenza Expo, il valore si moltiplica”, ma soprattutto abbiamo ascoltato e raccolto idee, suggerimenti e stimoli».

Un confronto che il nuovo CdA ha voluto costruire fin dal proprio insediamento come dialogo a doppio senso, più che come semplice occasione di presentazione istituzionale.