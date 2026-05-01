Precariato e stipendi, i sindacati: «L’emergenza dei lavoratori fantasma»

Tutte le sigle sindacali la pensano allo stesso modo almeno su un punto: lo stipendio deve essere dignitoso, deve permettere al lavoratore di fronteggiare un costo della vita in irresistibile ascesa. Poi ciascuna pone l’accento sulla sua idea di 1° Maggio. La Uil provinciale, spiega il segretario Francesco Bighi, sta facendo una campagna sui cosiddetti lavoratori fantasma. La precarietà esiste: «fino a qualche anno fa l’Inail contava da noi 1.800 contratti precari nei più svariati settori e specialmente nella logistica». Poi qui, nella logistica, c’è stata molta stabilizzazione per merito dell’azione sindacale. «La precarietà si è spostata nel mondo dei servizi, è aumentata del 60 per cento, parliamo di 13 mila contratti atipici che non sono in grado di dare né lavoro certo né salario dignitoso». Succede in cooperative, in aziende, i lavoratori non rivendicano i loro diritti «se no li schiacciano e noi facciamo fatica a raggiungerli». A denunciare, rischiano di perdere il posto di lavoro.