Provincia, altri 340mila euro per le scuola: «Per adeguamento sismico»

La Provincia stanzia altri 340mila euro mila euro per le scuole superiori. Durante l'ultima seduta del consiglio provinciale l'ente di via Garibaldi ha approvato all'unanimità di destinare agli istituti superiori ulteriori fondi. «Serviranno - ha specificato la presidente Monica Patelli - soprattutto a interventi di tinteggiatura degli edifici scolastici interessati da lavori di adeguamento sismico». A tale scopo vengono infatti destinati 270 mila euro di cui beneficeranno per primi liceo Gioia e Respighi, dove i lavori sono ultimati o sono al rush finale. Altri 69 mila euro servono «per lavori di facchinaggio in quelle scuole interessate da consistenti movimentazioni dovute a interventi di ottimizzazione degli spazi e anche ai cantieri Pnrr». Via libera anche alla stipula del mutuo da 4 milioni di euro, con il credito sportivo, per finanziare la palestra nell’ex Laboratorio Pontieri.

Tutti i consiglieri all'unanimità hanno sottoscritto un documento, inviato tra gli altri alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro delle finanze Giancarlo Giorgietti, per chiedere il ripristino integrale dei fondi, tagliati e poi solo in parte rimpinguati, destinati alle Province. «I tagli non tengono conto del reale fabbisogno per la manutenzione straordinaria e, più in generale, per le esigenze della rete viaria provinciale, settori in cui l'intervento statale non sostituibile da risorse proprie».

Altro capitolo la nuova legge sulla montagna per cui da più parti tra i banchi del consesso provinciale è stata sollevata preoccupazione per il possibile taglio di fondi destinato ai piccoli comuni. Tagli che, se si verificheranno, potrebbero interessare anche i comuni dell'Appenino Piacentino.