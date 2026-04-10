Redditi pro capite, bene Piacenza ma dietro alle province emiliane

Con un reddito pro capite di 24.380 euro, Piacenza si mantiene sopra la media nazionale (23.155 euro) ma resta indietro rispetto ad altre province emiliane: Parma, Modena e Reggio Emilia superano quota 26 mila euro, evidenziando un divario interno significativo. Il nostro territorio si colloca al 34esimo posto in Italia, ma il vero campanello d’allarme è la crescita: nel 2024 il reddito aumenta solo del 2,04%, sotto il +2,98% nazionale, collocando la provincia all’81esimo posto su 107 per incremento annuo.

In dodici mesi Piacenza perde sei posizioni nella classifica complessiva. L’analisi Unioncamere e del centro studi "Guglielmo Tagliacarne" considera il reddito disponibile delle famiglie, cioè quanto resta dopo tasse e contributi. Il reddito totale delle famiglie piacentine sale da 6,83 a 6,97 miliardi, segnando una crescita lenta ma stabile, inferiore alle principali città della nostra regione.

Allargando lo sguardo al contesto nazionale, si conferma un’Italia a doppia velocità: il Mezzogiorno cresce più del Centro-Nord, +3,38% contro +2,84%. Tra le province più dinamiche spiccano Rimini, Ragusa e Venezia. In difficoltà Prato, Imperia e Ancona. Resta però marcato il divario territoriale: il Nord mantiene un reddito medio pro capite superiore di circa il 50% rispetto al Sud. In testa Milano con 36.188 euro, seguita da Bolzano e Monza e della Brianza. In coda Foggia.