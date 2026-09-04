Salvi i lavoratori dei quattro ex Pam: i supermercati diventano Gulliver

Un sospiro di sollievo per le lavoratrici e i lavoratori dei quattro supermercati ex Pam di Gossolengo, Carpaneto, Bettola e Pianello: dal 7 settembre i negozi apriranno sotto la nuova insegna Gulliver. I quattro punti vendita sono entrati a far parte della rete gestita da Alfi srl (società che fa parte del gruppo commerciale Selex), aggiungendosi così agli oltre 90 negozi Gulliver già presenti tra Piemonte, Liguria, Lombardia. Confermato quindi tutto il personale che negli ultimi mesi aveva vissuto in apprensione a seguito della crisi della società Manzini & Co e dei suoi supermercati a marchio Pam.

«L’ingresso di questi quattro supermercati rappresenta un nuovo passo nel percorso di crescita di Alfi e rafforza una presenza già consolidata nel territorio piacentino - dichiara Pietro Lugano, titolare di Alfi S.r.l. -. Siamo voluti partire dalle persone, confermando tutti i dipendenti che già lavorano nei punti vendita e che rappresentano un riferimento importante per i clienti e per le rispettive comunità. Il nostro obiettivo è portare progressivamente nei quattro supermercati tutto ciò che caratterizza l’insegna Gulliver: attenzione alla freschezza, convenienza, servizio e vicinanza alle esigenze quotidiane delle famiglie, mantenendo un forte legame con il territorio».

L’ingresso di Alfi srl nella gestione dei quattro punti vendita è considerato un passo positivo dai sindacati «perché consente di salvaguardare la continuità occupazionale e di scongiurare la perdita di numerosi posti di lavoro» commentano da Cigl, Cisl e Uil. Nel Piacentino sono presenti punti vendita Gulliver anche a San Giorgio, San Nicolò e in città in via Rio Farnese.