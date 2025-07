Sostenibilità nello sport, Gas Sales al centro di una tesi di laurea

La Gas Sales è al centro di una tesi di laurea innovativa, dedicata al tema della sostenibilità anche ambientale e sociale nello sport. A realizzarla è stata la bolognese di Zola Pedrosa Alice Cerchiari, che ha conseguito la Laurea Magistrale in Economia, Consulenza e Professioni presso l’Università di Bologna e ha scelto appunto di analizzare il Report di Sostenibilità pubblicato recentemente dalla società biancorossa. La tesi si intitola “Sostenibilità Finanziaria, Ambientale e Sociale delle Società di Pallavolo di Serie A Maschile e Femminile” e ha esaminato, tra gli altri aspetti, come la Gas Sales riesca a integrare principi di responsabilità ambientale, sociale ed economica nel proprio modello organizzativo e rappresenti un importante contributo al tema della sostenibilità nel mondo dello sport e in particolare nel mondo della pallavolo italiana. «Ringrazio la Gas Sales per il supporto ricevuto nella stesura della tesi fornendomi informazioni essenziali sull’argomento e tutte le persone che mi sono state accanto in questo percorso» ha detto Cerchiari. La società della presidente Elisabetta Curti si è infatti dimostrata disponibile a collaborare fin da subito, fornendo alla studentessa documentazione e supporto alla ricerca: il Report della Sostenibilità evidenzia i risultati e gli obiettivi raggiunti in termini di riduzione dell’impatto ambientale, inclusione sociale e trasparenza nella governance, Gas Sales è la prima società nel panorama del volley italiano ad essersene dotata ed è tra le prime in Europa ad aver ottenuto la certificazione CO2 free. «Sono particolarmente soddisfatta che giovani studentesse come Alice scelgano di approfondire tematiche legate allo sport e alla virtuosità gestionale delle società – ha commentato Isabella Cocciolo, amministratore delegato di Gas Sales – si tratta di un ambito spesso sottovalutato, ma che rappresenta una delle chiavi del successo sostenibile. Ancora maggiore è la mia soddisfazione nel sapere che ha scelto la nostra società come caso di studio. Ad Alice va il mio più sincero in bocca al lupo per il suo futuro professionale».