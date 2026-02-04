Sovraindebitamento e Codice della Crisi, Mcl ospita Sos Piacenza

Dopo 5 anni di attesa il Ministero di Giustizia ha autorizzato SOS Piacenza a operare in tema di procedure di sovraindebitamento in applicazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza nel circondario del Tribunale di Piacenza. Questo grazie alla collaborazione con Mcl (Movimento Cristiano Lavoratori), che ha accettato di ospitare SOS Piacenza presso la propria sede in piazzale delle Crociate 8, dando così la possibilità ad affiancare i volontari del Codacons nella raccolta delle pratiche e dei documenti necessari da presentare in Tribunale.

Un servizio che permetterà anche a Piacenza, al di fuori degli ordini professionali, di salvare da situazioni di sovraindebitamento i singoli cittadini e le imprese non fallibili, oltre alle aziende agricole in stato di crisi finanziaria, e di affiancare le grandi aziende che ne avessero necessità proprio come sta avvenendo da anni in altri tribunali in Italia e nella nostra regione (Bologna, Rimini e Parma). Per informazioni si può contattare il Codacons Emilia Romagna allo 0521/312611 o all'indirizzo e-mail [email protected] o Mcl allo 0523/498932.