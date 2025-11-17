Su Telelibertà da oggi 5 minuti di economia

Capire l’economia non è semplice, materia ostica, raccontata spesso per i soli addetti ai lavori. Il Gruppo Libertà ha deciso di superare questo gap con un nuovo format curato da Financialounge il cui editore è ProdesFin.

A partire da oggi, da lunedì a venerdì in coda al telegiornale di Telelibertà delle 13.15, andrà in onda l’approfondimento economico registrato il mattino stesso alle 10.30.

Paride Cleopazzo, fondatore e amministratore delegato di Financialounge dice, a proposito della collaborazione con Telelibertà: « E’ una collaborazione che a noi fa molto piacere, ci sarà il racconto dell’economia e della finanza su un’emittente storica come quella piacentina che so essere molto radicata sul territorio. Mi sembra una sinergia davvero interessante. Noi produciamo da tempo un Tg che abbiamo in questo caso riconfezionato per proporre approfondimenti. Durerà cinque minuti e fornirà le notizie più importanti di economia e finanza del giorno raccontate in una modalità e con un linguaggio chiaro e trasparente».