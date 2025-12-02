“Talenti cercasi”, al via il recruiting day di Unione Commercianti e Cooperjob

La collaborazione tra Unione Commercianti e Cooperjob ha portato una ventata di novità, il recruiting day dal titolo “Talenti cercasi: il commercio incontra il futuro del lavoro”. Una ventina circa i candidati e sette le aziende che hanno partecipato a questa prima edizione, pensata con incontri frontali e colloqui individuali per favorire il dialogo tra imprese e persone in cerca di un lavoro. «Sappiamo che questo è uno dei principali problemi che hanno le nostre aziende e lo è anche per chi è nel mercato del lavoro – ha spiegato il direttore di Unione Commercianti Gianluca Barbieri – per cui abbiamo organizzato un momento che possa andare nella direzione giusta per entrambi. Facciamo molto affidamento su questi incontri perché riteniamo che sia uno dei modi migliori per far entrare personale qualificato all'interno delle aziende». «Come agenzia per il lavoro abbiamo accettato molto volentieri di partecipare a questa iniziativa di recruiting da parte di Unione Commercianti – ha aggiunto Daniel Negri, responsabile della filiale piacentina Cooperjob – la nostra agenzia opera sul territorio da diversi anni e abbiamo circa 200 somministrati in vari ambiti»