Taxi in media più cari del 7%. Le tariffe erano ferme dal 2021
Aumentano di 10 centesimi le corse cittadine (da 1,10 a 1,20 euro al km) e le extraurbane (da 1,90 a 2 euro). Il costo della sosta sale di 2 euro
Gustavo Roccella
|2 ore fa
Taxi in via Sopramuro in attesa di chiamate di clienti
E’ un aumento medio del 7% quello da fine luglio entrerà in vigore per il servizio taxi. Le tariffe, ferme dal 2021, rincarano in ragione della richiesta avanzata dalla Cotapi, la Cooperativa taxisti piacentini fin dal 2024, successivamente condivisa dalla commissione consultiva comunale e ora recepita dalla giunta, a cui spetta la fissazione degli importi su proposta della stessa commissione.
La rimodulazione prevede di portare la tariffa urbana dagli attuali 1,10 euro al chilometro a 1,20 (+10 centesimi), quella extra urbana da 1,90 a 2 euro (+10 centesimi), la tariffa di sosta da 30 a 32 euro (+2 euro) e infine il supplemento tariffa festiva diurna a 3 euro all’ora (analogamente al supplemento notturno). Un aumento medio, si quantifica nella delibera di giunta, del 7%. Tutte le altre corse (compresa la cosiddetta “tariffa rosa”, lo sconto per donne sole dopo le ore 22) restano invariate.