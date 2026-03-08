Logistica e paesaggio rurale, uno studio su come integrarli

I poli logistici di Caorso e Monticelli diventano oggetto di studio di un gruppo di studenti internazionali iscritti al Politecnico di Milano. I 34 giovani, rappresentativi di quasi tutti i cinque continenti, sono stati in sopralluogo nella Bassa Piacentina per osservare ed annotare tutte quelle informazioni utili per il progetto che dovranno elaborare, in piccoli gruppi di lavoro, entro giugno. I frequentanti del corso master, in lingua inglese, “Urban and environmental design studio” (inserito nel piano di studi di Architettura sostenibile e progetto del paesaggio, offerta formativa della Scuola di architettura urbanistica ingegneria delle costruzioni) studiano nella sede di Piacenza. I docenti referenti sono Cristiana Mattioli, ricercatrice in urbanistica, e Giovanna Fontana, agronoma.