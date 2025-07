Tangenziale di Castello, i lavori slittano al 2026

Slitta al 2026 la posa della prima pietra della tangenziale di Castelsangiovanni. La difficoltà a reperire uno studio di professionisti in grado di farsi carico entro la fine di quest’anno di una progettazione così complessa ha modificato il cronoprogramma iniziale. Quest’ultimo prevedeva l’inizio dei lavori per la tanto attesa bretella tra l'uscita dell'A21 e Campo d'Oro già entro il 2025. Il programma tracciato a inizio anno ipotizzava la progettazione preliminare della tangenziale entro la scorsa primavera, per arrivare a fine 2025, alla posa della prima pietra.

Progettazione e costruzione della bretella spetta alla società Ivrea Torino Piacenza , che fa capo al Consorzio della famiglia Dogliani che gestisce l'A21. «Ci hanno assicurato che progetto preliminare e progetto esecutivo verranno ultimati entro il 2025, per poi iniziare i lavori nel 2026» dice la sindaca Sara Stragliati.