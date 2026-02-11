Videosorveglianza e privacy dei lavoratori: ispezione ad Amazon

Gli ispettori del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono entrati nello stabilimento Amazon di Castel San Giovanni, oltreché in quella di Passo Corese in provincia di Rieti.

«L’attività - si spiega in una nota diramata al termine delle verifiche - trae origine da approfondimenti tecnici avviati anche a seguito di notizie di stampa che hanno evidenziato possibili criticità nell’acquisizione e nel trattamento di dati personali dei lavoratori e nell’uso di sistemi di videosorveglianza in assenza di garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori».

Il riferimento è a un servizio mandato in onda dalla trasmissione di Rai 3, Report di Sigfrido Ranucci. Sotto la lente della nota trasmissione d’inchiesta era finito il modo in cui il colosso statunitense fondato da Jeff Bezos tratta i dati personali dei lavoratori nonché l’uso che verrebbe fatto dei sistemi di videosorveglianza. Dal canto suo Amazon precisa di «collaborare costantemente con le autorità competenti, accogliendo con favore ogni verifica o richiesta di chiarimento sulle proprie pratiche operative».