Tutele, diritti, dignità dei lavoratori: i tempi del Primo maggio

Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'ltalia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale: la Festa dei Lavoratori 2026 di CGIL, CISL e UIL metterà al centro il lavoro dignitoso anche nel nostro territorio. CGIL, CISL e UIL intendono rilanciare dalla piazza del 1° maggio un appello forte a rimettere al centro il protagonismo del lavoro stabile, ben retribuito, contrattualizzato come leva essenziale di giustizia sociale e per governare in modo equo i cambiamenti in atto, generando coesione e crescita.

Temi che verranno affrontati nei due appuntamenti in programma: a Piacenza si partirà alle 8.30 con l'omaggio al monumento ai caduti sul lavoro (via Caduti sul Lavoro 27), poi dalle 9.30 a piazzale Genova formazione del corteo e sfilata con la Banda Ponchielli, arrivo verso le 10.30 in piazza Cavalli dove si terrà il dibattito “Parole, musica e pensieri sul lavoro” con musica di Lovin' Mushrooms e interventi dei segretari provinciali Ivo Bussacchini (CGIL), Michele Vaghini (CISL) e Francesco Bighi (UIL), rappresentanti di Anmil, Arcigay e giovani lavoratori; a Monticelli corteo con banda dalle 9.30 in piazza Matteotti , omaggio ai caduti e alle 11, al giardino del Municipio, comizio del Segretario Generale FNP Cisl Parma Piacenza Federico Ghillani