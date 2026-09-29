Vertenza Realco, ricollocati tutti i lavoratori

La vertenza dei punti vendita piacentini Realco si chiude con un risultato apprezzabile: tre negozi su quattro saranno rilevati, per quelli coinvolti nessun lavoratore è rimasto indietro, nemmeno le fasce anagrafiche più esposte al rischio di espulsione dal mercato del lavoro. Per le poche unità del discount cittadino l’azienda ha dichiarato che, se avrà necessità di forza lavoro, ne valuterà i curricula. Lo fa sapere la Uil di Parma e Piacenza.

Si chiude con un sospiro di sollievo, atteso da mesi, la vicenda dei punti vendita del Gruppo Realco colpiti dalla crisi aziendale che, tra la fine dell'inverno e l'estate, aveva messo in cassa integrazione decine di lavoratrici e lavoratori tra Piacenza e Castel San Giovanni. Grazie al lavoro costante della Fisascat Cisl, affiancata dalle altre categorie del commercio e dal confronto con Regione Emilia-Romagna le persone coinvolte ricominceranno a recarsi al lavoro.

Un risultato che assume un valore particolare perché riguarda anche la fascia anagrafica over 50, quella che fin dalle prime battute della vertenza era stata segnalata come la più a rischio: i lavoratori più maturi, spesso con anni di esperienza alle spalle ma con maggiori difficoltà di ricollocamento sul mercato, rischiavano di pagare il prezzo più alto di una crisi di cui non avevano responsabilità.