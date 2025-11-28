Viaggio nel cuore logistico del Natale, sui nastri pacchi e desideri

Nel periodo tra Black Friday e Natale la macchina logistica di Poste Italiane accelera, e una parte fondamentale del viaggio dei pacchi diretti ai piacentini passa dal centro di smistamento di Milano Roserio. Qui transitano fino a 100mila colli al giorno, gestiti da oltre 700 addetti e da un sistema automatizzato che riduce a sette ore il tempo massimo di attraversamento dell’impianto. I pacchi in arrivo da e-commerce, Sda, Amazon e dai voli internazionali vengono letti da telecamere, instradati sui nastri e, quando necessario, controllati manualmente: circa il 10% passa ancora dalle mani degli operatori.

Dopo Roserio, il flusso diretto verso il Piacentino converge nei cinque centri di recapito territoriali: Piacenza città, Castelsangiovanni, Podenzano, Caorso e Fiorenzuola. Qui la corrispondenza viene suddivisa per zona e preparata alla consegna. A portare i pacchi all’ultimo miglio sono 176 portalettere, supportati da 164 mezzi, di cui 67 elettrici. Ogni giorno percorrono complessivamente 29.090 chilometri, coprendo 89.617 numeri civici dal capoluogo all’Appennino.

Nella nostra provincia transitano mediamente 2.650 pacchi al giorno, insieme a 3.880 raccomandate e 2.360 chili di posta ordinaria. Il traffico cresce sensibilmente nelle settimane dello shopping online: tra novembre e dicembre l’incremento è del 23%, mentre nei primi nove mesi del 2025 le consegne verso il Piacentino hanno registrato un +26,6% rispetto all’anno precedente.