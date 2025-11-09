Emergenza freddo, per i senzatetto pronti 50 posti
A questi posti letto si aggiungeranno 15 rifugi mobili, ribattezzati “Sheep Dreams”
Filippo Lezoli
|1 ora fa
Il rifugio mobile “Sheep Dreams”
Cinquanta sono tanti, ma ancora non bastano. A fronte dei 32 posti, femminili e maschili, disponibili per i senzatetto nei dormitori di Piacenza, da novembre ad aprile se ne aggiungono altri 18 per il periodo invernale, dieci in un luogo individuato dal Comune, otto messi a disposizione dalla Caritas. Complessivamente 50 posti letto per cercare di dare risposta a situazioni di grave marginalità.
Non solo. A questi posti letto si aggiungeranno 15 rifugi mobili, ribattezzati “Sheep Dreams”, che saranno distribuiti per consentire, a chi ne ha bisogno, di dormire all’aperto senza soccombere alle temperature invernali.