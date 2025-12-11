Esplosione e fiamme nella notte, tre camion in sosta divorati nel rogo
Paura nel parcheggio in zona Caorsana, lievemente intossicato un uomo. Ancora da chiarire le cause
Redazione Online
|3 ore fa
Tre camion in fiamme nel parcheggio, arrivano vigili del fuoco e 118. Nella zona della Caorsana l'allarme è scattato intorno all'1 nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11.
A dare l'allarme un camionista in sosta che è stato svegliato da un boato e dai bagliori mentre dormiva nella cabina del suo automezzo.
L'incendio ha divorato tre camion e le cause devono ancora essere chiarite. I testimoni hanno anche udito una forte esplosione che avrebbe innescato le fiamme su un camion.
Il fuoco si sarebbe quindi propagato ai due mezzi vicini.
Il 118 ha soccorso il camionista che ha lanciato l'allarme, lievemente intossicato dal fumo e tenuto sotto osservazione al Pronto soccorso
