Estate con Giuseppe Verdi tra cascine, spettacoli e sapori

L’associazione Le Terre Traverse da oltre vent’anni promuove la pianura di Giuseppe Verdi, tra la Via Emilia e il Po, attraverso eventi che animano le zone rurali, le cascine, le aie. Accadrà anche quest’anno con un programma che contempla anche un’importante anteprima nazionale ("Tra cielo e terra", spettacolo del Carrozzone degli Artisti) e un evento creato ad hoc con interessanti contaminazioni (Un thè in cascina, tra Verdi spettacolo e rock and roll con l’attrice Roberta Biagiarelli e la rock band Compagnia del Fienile) oltre a tradizioni che tornano ogni anno - come l’asta contadina e la notte della camminata a piedi con il mulo - perché dalla campagna si reimpara anche l’importanza dei riti, ciò che ritorna proprio come il ritmo delle stagioni che da sempre segna i tempi dell’agricoltura.

«L’icona della nostra associazione è un imprenditore agricolo d’eccezione, Verdi, nato qui e genio musicale che appartiene all’umanità intera», ricorda Gianpietro Bisagni, presidente di Terre Traverse e presidente di Agriturist Emilia Romagna. Sarà il suo agriturismo, a Battibue di Fiorenzuola, ad ospitare il primo evento, venerdì 27 giugno alle 20 con la cena Campagna e Champagne su prenotazione e in collaborazione con Slow Food Piacenza. Sempre a Battibue sabato 19 luglio arriverà il folk piacentino di Daniele Ronda.