Etica e medicina, Giorgio Macellari a Lo specchio di Piacenza

Stasera alle 20.30 su Telelibertà, Lo specchio di Piacenza ospita Giorgio Macellari, senologo e filosofo originario di Bobbio. Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Chirurgia a Parma, Macellari ha diretto per un decennio l’Unità di Chirurgia Senologica dell’AUSL di Piacenza, prima di diventare Senior Consultant presso la Breast Unit del Gruppo MultiMedica di Milano. Membro del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi e del Comitato Scientifico dell'Accademia di Senologia Umberto Veronesi, Macellari ha affiancato alla pratica clinica un'intensa attività divulgativa, con oltre ottanta pubblicazioni scientifiche e numerosi volumi su chirurgia, senologia ed etica medica. Ad esempio, nel suo recente libro Etica per il medico giusto (Il Pensiero Scientifico, 2025), l’autore affronta temi cruciali come il consenso informato, l'accanimento terapeutico, l'eutanasia e le direttive anticipate di trattamento, proponendo una riflessione profonda sull'umanizzazione della medicina. Allo Spazio Rotative di Libertà, l’ospite, durante l’intervista curata da Nicoletta Bracchi, rifletterà sul confine tra scienza ed etica, tecnica e umanità, attraverso lo sguardo di chi è medico e di chi ha fatto della filosofia una bussola per la pratica clinica.

