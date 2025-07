Ex consorzio di Agazzano, la questione resta bloccata

«Espropriare l'area privata di via XXV Aprile? Non ci sembra la strada corretta. Ma sarà solo un legale esperto a indicarci la via migliore da seguire». Ad Agazzano, il caso dell'ex consorzio agrario approda in consiglio comunale su richiesta del gruppo di minoranza Progetto Comune. Ma la questione resta bloccata, così come sembrano al momento irremovibili le recinzioni che il proprietario degli ex magazzini ha posizionato, restringendo la carreggiata e costringendo il Comune a togliere parcheggi pubblici. Soprattutto, resta ancora l'incognita sul cosiddetto "piano B", cioè il progetto alternativo di riqualificazione che Holding Family Business dovrà presentare al Comune, ma che finora non è stato reso noto.