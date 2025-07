Falsi vaccini, l'ex infermiera no vax sarà processata

«Incapace di intendere e volere quando evitò di somministrare il vaccino anti-Covid». «No, era conscia di quello che stava facendo». Scontro di perizie, in tribunale, per la vicenda che vede indagata Vita Bagnulo, ex infermiera dell’Ausl arrestata nel febbraio del 2022 e coinvolta in un’indagine su falsi vaccini somministrati (solo in teoria, secondo l’accusa) a una ventina di no-vax ai fini dell’ottenimento del green pass. Dopo l’udienza di ieri il processo per la donna verrà discusso a novembre con il rito abbreviato.

Come si ricorderà, il gip aveva richiesto una seconda perizia psichiatrica che, di fatto, ha avuto un esito diverso rispetto a quella del primo consulente incaricato dal tribunale. Cosa che, come ha dichiarato il difensore della donna Giusy Campagna «Non rileva sulle condizioni mentali dell’imputata e sull’udienza di discussione». La vicenda processuale sul caso dell’ex infermiera, che aveva suscitato grande clamore, si era momentaneamente arenata lo scorso marzo proprio davanti al gip quando l’imputata era stata dichiarata dal primo consulente incapace di intendere e volere all’epoca dei fatti. La donna - accusata di corruzione, peculato e falso - avrebbe finto di inoculare il vaccino anti-Covid durante le campagne vaccinali a una ventina di soggetti che, in diversi casi, avrebbero pagato l’ex infermiera 250 euro alla volta, pur di ottenere il green pass. Secondo lo psichiatra, incaricato dal tribunale su richiesta della difesa nell’ambito della richiesta di rito abbreviato, l’atteggiamento della donna era tale da far ritenere che non fosse in sé in quei frangenti. Tuttavia, il gip aveva chiesto un ulteriore approfondimento.