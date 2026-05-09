Famiglia scomparsa, ancora vane le ricerche. La nonna: «Ragazzi, vi vogliamo bene. Tornate»

Sono ormai 18 giorni che di loro non si hanno più notizie, e oggi è il quarto giorno di ricerche a Tarcento in provincia di Udine, dove è stato allestito il centro di coordinamento ricerche.

Stamattina Cristina Gandolfi, la nonna paterna dei ragazzi scomparsi ha lanciato un nuovo appello: «Ragazzi, vi prego, tornate. Vi vogliamo bene, non vediamo l’ora di rivedervi».

Insieme ai nonni sono arrivate a Tarcento alcune operatrici dell’associazione Penelope, che offre supporto psicologico alle famiglie di persone scomparse, per affiancare la famiglia Groppi in questo difficile momento di attesa. Nella mattinata il padre Yuri e un parente sono partiti per le ricerche nei boschi, mentre i nonni sono rimasti al campo base.

Si è di nuovo alzato in volo l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha sorvolato i monti nella speranza di poter individuare la famiglia scomparsa. Sonia e figli, prima di partire dal Piacentino e poi far perdere le proprie tracce, avevano acquistato filo da pesca, Walkie Talkie (presumibilmente per comunicare nei boschi senza essere rintracciati) e sale per attirare animali selvatici. Tutto lascia presagire che fossero pronti a trascorrere un periodo nei boschi.

Diverse le piste che rimangono aperte, tra queste quello di un cambio di vita o comunque di un desiderio di svoltare in un in un periodo magari non facile. C'è anche il sospetto che una terza persona potrebbe averli aiutati logisticamente, e che forse è con loro in questo momento. E poi c'è l’ipotesi delle comunità buddhiste presenti su queste montagne.

Il padre dei ragazzi, Yuri, ha anche ipotizzato che possano trovarsi in qualche casetta abbandonata nei boschi, vista l’attrezzatura che la famiglia si era portata dietro prima di sparire.

La procura di Piacenza ieri ha aperto un fascicolo per sottrazione dei minori.