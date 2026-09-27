Fanfara dei bersaglieri e sbandieratori a Pianello, tutto esaurito per Wine Fest e sagra del patrono.VIDEO

A Pianello la giornata conclusiva del Valtidone Wine fest e dalla sagra di San Maurizio fanno il tutto esaurito. Complice la bella giornata di sole da questa mattina il paese collinare della Valtidone è meta di migliaia di avventori. Tutti in fila per un calice di vino e un assaggio di prodotti tipici.

Ini piazza Madonna sono presenti una ventina di cantina con i loro vini ad animare Pianello frizzante. Tutt'attorno produttori di miele, formaggi a fare da corollario. Vie e piazze sono animate dalla sagra animata dalla Pro loco con mercatini, sbandieratori, la fanfara dei bersaglieri e poi anche stand, musica. Non solo la Pro loco, ma una miriade di associazioni fanno da corollario «a testimonianza – come ha sottolineato il sindaco Mauro Lodigiani al momento inaugurale – di quanto il paese sia ricco di persone che lavorano per far godere a noi di una giornata di festa».

Sotto i portici di piazza Umberto l'associazione Artisti sotto i portici espone nel ricordo di Erminio Cremona, a cui i soci hanno dedicato il loro logo.