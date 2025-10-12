Farmacia dell'ospedale, fermi i pacchi con i medicinali

Sembra un magazzino della Posta in attesa di smistamento, invece è la palazzina 6 dell’Ospedale cittadino, punto d’arrivo e di partenza di centinaia di pacchi al giorno con farmaci, protesi per le sale operatorie, dispositivi come mascherine e così via. Cose che servono assolutamente ai reparti ospedalieri.

Ma giovedì se ne sono andati anche due addetti in forze ad una cooperativa e l’accumulo ha cominciato a crescere visibilmente. Il servizio è essenziale per tutti gli ospedali provinciali, per le case della salute e presidi vari.

«Il personale è allo stremo, il servizio a rischio» denunciano le segreterie provinciali della funzione pubblica di Cgil e Uil «l’Ausl sta in silenzio». Tre mesi fa, spiegano i sindacalisti, è stata informata la direzione aziendale dell’Ausl «ma nessuna risposta». Allora si parlava di una carenza di più di tre lavoratori. Da qualche giorno la situazione è diventata «insostenibile a causa di scelte che ai lavoratori appaiono improvvise e prive di programmazione».

I pacchi arrivano per lo più dal centro di Reggio Emilia, contengono migliaia di farmaci e dispositivi destinati a reparti interni, sale operatorie e ambulatori, a centinaia di pazienti che vengono quotidianamente in distribuzione diretta in ospedale, a Piazzale Milano, Fiorenzuola, Castel San Giovanni alle strutture esterne come le Case della Salute (Bobbio, Podenzano, Bettola), al carcere e anche per agli ambulatori dei medici di base.