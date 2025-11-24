Liberta - Site logo
Fave di san Colombano protagoniste a Vicobarone: storia, leggende e gastronomia in piazza

Il paese ha celebrato il suo patrono con un convegno ma anche con mercatini e degustazioni

Redazione Online
|2 ore fa
Fave di san Colombano protagoniste a Vicobarone: storia, leggende e gastronomia in piazza
1 MIN DI LETTURA
di Fabrizio Tummolillo
A Vicobarone tradizione, storia e gastronomia si sono incontrate attorno alle fave di san Colombano, oggi riconosciute De.Co. e legate al territorio di Ziano. Un piatto povero ma identitario, riscoperto da Renato Girometta e rielaborato dallo chef Carlo Ferrari, è stato al centro di un convegno con lo storico Emilio Bardella e la direttrice del Museo archeologico Gloria Bolzoni.
Tra leggende e presunti miracoli del monaco irlandese, fondatore dell’abbazia di Bobbio, si è riflettuto anche sul valore rituale e storico dei legumi nell’antichità. La giornata, dedicata al santo patrono, è proseguita con degustazioni, mercatini, vin brulè e momenti di festa in piazza grazie ai volontari e alle associazioni locali.

