Fermato con un coltello, doveva scontare 4 anni: arrestato

Proseguono i controlli della polizia nelle zone delicate della città, attraverso anche equipaggi in borghese.

Le Volanti della questura hanno arrestato due soggetti ricercati, perché colpiti da condanne definitive, ma da tempo irreperibili.

Nella mattina di mercoledì, gli agenti sono intervenuti in supermercato della zona di via Conciliazione, dove il personale di sicurezza aveva fermato un cittadino straniero che aveva tentato di rubare beni di scarso valore, usando violenza contro i dipendenti. L'uomo è stato portato in questura ed identificato: si trattava di un trentenne marocchino in regola sul territorio nazionale e con diversi precedenti specifici. Approfondendo il controllo nelle banche dati, è emerso che la settimana scorsa era stato emesso a suo carico un ordine di carcerazione, in quanto condannato a quasi due anni di reclusione per una rapina commessa negli anni passati a Forlì. È stato quindi condotto in carcere e contestualmente denunciato per rapina impropria.

Nel pomeriggio di ieri, le Volanti hanno controllato alcune persone che stazionavano all’interno dei giardini Margherita. Un trentenne di nazionalità tunisina appariva sospetto ed è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello. Accompagnato in questura, è emerso a suo carico un ordine di carcerazione per quattro anni e quattro mesi, per una serie di reati commessi diversi anni fa tra Piacenza e Rimini, tra cui una rapina in spiaggia ed un furto in abitazione commesso in città. È stato quindi arrestato e condotto in carcere, oltre a essere denunciato per porto illegale di armi.