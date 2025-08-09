Ferragosto in arrivo, tanti piacentini ancora in città

Ferragosto si avvicina e, come ogni anno, le città si svuotano a causa del “fuggi fuggi” generale direzione vacanze estive più che meritate dopo tanti mesi di lavoro ininterrotto, c’è chi va al mare, chi preferisce la montagna oppure ancora chi si avventura verso mete esotiche, Paesi stranieri da visitare tutti d’un fiato. Scenario famigliare? Dovrebbe esserlo, invece non è proprio così da quanto si sente un po’ in tutta Italia e Piacenza non fa eccezione. La nostra città pullula ancora di cittadini che la fanno sentire più viva, questo è certo, ma l’altro lato della medaglia ci racconta un realtà in cui il caro-vita costringe sempre più persone a rimanere a casa in periodo di ferie.