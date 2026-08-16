Ferragosto, pienone sul Trebbia: alla Berlina spiagge prese d’assalto

Il richiamo del Trebbia non si è smentito neppure a Ferragosto. Migliaia di persone hanno scelto il fiume per trascorrere la giornata di sabato 15 agosto, cercando refrigerio dall’afa e un posto dove stendere asciugamani e sistemare ombrelloni. Tra le località più affollate ancora una volta la Berlina, alle porte di Bobbio, dove fin dal mattino si è registrato il pienone. Presi d'assalto anche la spiaggia di Ponte Gobbo, ma anche alcuni tratti del fiume in territorio di Rivergaro e Travo abitualmente frequentati dai bagnanti.

Auto in arrivo, famiglie, gruppi di amici e comitive hanno progressivamente occupato le spiagge e gli spazi lungo il fiume. Una vera invasione ferragostana, che ha interessato anche altri punti della media e alta Val Trebbia e ha richiesto un'attenzione particolare sul fronte della viabilità e della sicurezza.

Per tutta la giornata sono stati intensificati i controlli lungo il Trebbia e nelle zone maggiormente frequentate. In campo i carabinieri, gli agenti della polizia locale e i volontari dell’Audax Trebiam Custodit, impegnati a vigilare sui comportamenti dei bagnanti e sul rispetto delle regole.

Nel complesso la giornata di festa è trascorsa senza particolari criticità, anche se non sono mancati alcuni interventi legati all’abuso di alcol. Qualche persona che aveva decisamente alzato troppo il gomito è infatti finita nei guai, richiedendo l’intervento delle forze impegnate nei controlli.

Con il passare delle ore, e soprattutto nel pomeriggio, il grande afflusso si è inevitabilmente riflesso anche sulla circolazione, con un intenso movimento di veicoli lungo la Statale 45 e sulle strade che conducono agli accessi più frequentati del fiume.