Ferragosto tra tutto esaurito e overtourism con code da 12 chilometri (video)

Ferragosto da tutto esaurito, come sempre, nel Piacentino, dove la città si è svuotata e le vallate sono state prese d'assalto da colonne ininterrotte di veicoli già dalle prime ore del mattino. In particolare Valnure e soprattutto Valtrebbia, dove si sono registrate code di 12 chilometri da Perino (incrocio con Donceto) a Bobbio, segno che l'overtourism è un problema anche a casa nostra. Ma anche conseguenza dei cantieri aperti sulla strada, nonostante la presenza dei movieri al lavoro per Ferragosto. Piene le feste, immancabili i fuochi d'artificio e successone per il terzo anno consecutivo nella gran serata di Ferragosto a Rivergaro dove la kermesse musicale Voglio tornare negli anni 90 ha fatto registrare il record di partecipazione. Lo conferma il sindaco Andrea Gatti su Facebook: "Un grazie di cuore a chi ha scelto di passare il Ferragosto a Rivergaro, rendendo questa serata ancora più speciale. Un enorme ringraziamento va ai commercianti, alle forze dell’ordine, pubblica assistenza ai buttafuori al service senza il loro impegno e la loro professionalità nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. Il lavoro di tutti, con passione e serietà, è quello che ha permesso di vivere una serata sicura unica e piacevole per tutti. Rivergaro è sempre bello, ma ieri lo era un po’ di più grazie al calore, alla partecipazione e all’energia di ognuno di voi. Per me è stato un piacere condividere questo momento insieme a tutti voi".