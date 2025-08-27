Festa di Quarto al via: dal 28 tanta musica, spettacoli e buona cucina

Quattro giorni di musica, spettacoli, buon cibo e divertimento: da domani 28 agosto fino a domenica 31. Quarto si prepara a vivere la sua tradizionale festa di fine estate. Ad accogliere l’appuntamento è il Parco del Sole, all’ombra del campanile: spettacoli, esibizioni e dj set animeranno ogni sera il pubblico con proposte diverse, capaci di incontrare i gusti di tutte le generazioni. Non mancheranno gli spazi dedicati ai più piccoli, con la baby dance in apertura di serata, i gonfiabili e, domenica pomeriggio alle 16, i giochi della tradizione. Il programma musicale sarà ricco e variegato.

Giovedì 28 l’apertura è affidata ai VIIX, seguiti dal concerto dei Cisco 883, che farà rivivere le canzoni della celebre band di Max Pezzali, e dal dj set di Kammi fino a tarda sera.

Venerdì toccherà ai Rising Bugs scaldare il pubblico prima dello show dei Giovani Wannabe, con la serata che si chiuderà al ritmo di Dj Catti.

Sabato si aprirà invece con l’esibizione delle ragazze della QT8 Ritmica, seguita dal cantautore Jack Maini e dal travolgente live dei Magika 90, per concludersi con Dj Lefex. La domenica sarà dedicata ai giochi popolari, per poi proseguire con le dimostrazioni di kung fu, lo spettacolo della Dance Foundation, la musica di z3no, il concerto dei Dejavu e la chiusura in consolle affidata a Dj Gibbo.

Accanto agli spettacoli, grande protagonista sarà come sempre la cucina. Gli stand gastronomici apriranno ogni sera dalle 19 con un menù che spazia dai piatti tipici piacentini - come tortelli e pisarei e fasö -

fino a hamburger, spiedini, patatine e altre specialità.