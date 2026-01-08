Festività e musei, le cupole le più amate dai turisti

Le festività hanno portato più visitatori ai musei e alle mostre piacentine. Il maggior movimento lo si vede dopo Natale, il pubblico si è concentrato tra Capodanno e l'Epifania. Piacenza offre cultura con il vantaggio della piccola città dove tutto è facilmente accessibile. Alla mostra "Sillabari dell'Appennino" in XNL nei tre ultimi week end sono arrivate quasi 800 persone, più o meno lo stesso numero di visitatori ha scelto di salire sulla cupola del Duomo e in parte anche di Santa Maria di Campagna. A detta di molti operatori piacentini, chi arriva da fuori ha in mente proprio le nostre cupole, perché sono una peculiarità locale, che altre città non hanno. La Galleria Ricci Oddi al centro di lavori, non brilla a dicembre, ma nell'ultimo anno ha messo a segno un bilancio scintillante: + 67,31 per cento di visitatori con 20.261 le presenze rispetto alle 12.110 del 2024. Le Sibille a Palazzo Farnese hanno chiamato nel primo week end di gennaio 400 visitatori. La galleria del Collegio Alberoni mette a segno un ottimo flusso, 750 persone, le visite all'Osservatorio astronomico sono richiestissime e finiscono in overbooking, tanto che altre ne sono in programma. Molto bene anche la mostra sul Cavalli del Mochi al PalaBanca Eventi. I turisti? Da Francia. Svizzera, Spagna. La nota grigia? Federalberghi nota un calo di presenze per Capodanno, diversamente dal 2024. Alcuni hotel sono rimasti chiusi.