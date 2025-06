Fiamme gialle, pioggia di premi ai finanzieri meritevoli

251° anniversario della fondazione della Guardia di finanza. Fiamme Gialle in festa, anche Piacenza il 25 giugno ha celebrato il

Il colonnello Massimo Amadori, nel suo discorso, dopo aver ringraziato le autorità locali ha rivolto un affettuoso saluto a tutte le Fiamme Gialle in congedo, «che contribuiscono a mantenere vive le nostre tradizioni e la memoria di coloro i quali sono caduti nell’adempimento del servizio e che ringrazio per la loro instancabile disponibilità e fattiva collaborazione che quotidianamente ci forniscono per la cura di questa caserma».

Sottolineato anche «l’inestimabile valore della sinergia tra le consorelle forze di polizia con cui ogni giorno condividiamo informazioni, strumenti e obiettivi, nella convinzione che solo uniti si possa affrontare in modo risolutivo la complessità delle sfide moderne: dalla lotta ai traffici illeciti, alla tutela del bilancio pubblico, fino alla difesa dell’economia legale da infiltrazioni criminali. Questa sinergia non è solo un modello organizzativo: è un patto morale tra istituzioni che credono nella repubblica, nella costituzione e nella giustizia».

«La legalità, quando è vera, quando è viva, quando è scelta e non solo imposta, diventa la più grande forma di sviluppo che una comunità possa darsi - ha aggiunto il colonnello Amadori, comandante provinciale della Guardia di finanza -. Voglio infine ringraziare i protagonisti di tali attività, ovvero tutti i finanzieri in servizio nei reparti della provincia di Piacenza, i rispettivi Ufficiale ed i Comandanti di Reparto, per la loro quotidiana azione di servizio e per la loro professionalità, mossi, da alto senso del dovere e quindi da quello spirito di iniziativa che risponde, con la necessaria umiltà, alle responsabilità di ogni militare. Tra poco verranno premiati alcuni di loro, protagonisti delle operazioni più significative, tutte caratterizzate da sintesi di professionalità e valori etici. A tutti i militari in servizio a Piacenza dico "continuate così", seguendo i migliori esempi della nostra storia e con la voglia di portare oggi il nostro positivo contributo, sempre consapevoli che il nostro premio è nella considerazione istituzionale e nell’apprezzamento della società civile. Io vi starò sempre vicino, come comandante, per guidarvi al meglio, condividendo con voi successi e difficoltà».

Tutti i premiati

Lgt. Rocco VALLONE Nucleo Pef di Piacenza

Mar. C. Antonietta PERFETTO Nucleo Pef di Piacenza

Mar. Ord. Gianluigi PERDICCHIA Nucleo Pef di Piacenza

App. Sc. Q.S. Primiano RICCI Nucleo Pef di Piacenza

Mar. C. Aniello TRAMONTANO Nucleo Pef di Piacenza

Mar. C. Clizia DI NUNZIO Nucleo Pef di Piacenza

Magg. Nicola PICCOLO Gruppo Piacenza

Ten. Antonio SALERNO Gruppo Piacenza

Mar. A. Giuliano d’Aprile Nucleo Pef Piacenza

Mar. O. Antonella BORRELLI Nucleo Pef Piacenza

V.B. DE SIMONE Francesco Gruppo Piacenza

Ten. Col. Giuseppe SPEZZAFERRO Nucleo PEF Piacenza

Brig. Ca. Q.S. Daniele DIANO Comando Provinciale Piacenza

App. Sc. Q.S. Costantino Luigi MURRO Comando Provinciale Piacenza

Lgt. Francesco D’AMBROSIO Tenenza Fiorenzuola