Fidanzati di Cadeo feriti e incastrati nell'auto dopo uno schianto in Trentino

Un 35enne di Cadeo e la sua fidanzata 25enne sono rimasti seriamente feriti in un incidente stradale in Trentino. L'auto su cui viaggiavano è rimasta coinvolta in uno scontro frontale con un furgone e sono entrambi rimasti incastrati tra le lamiere. Per liberarli sono intervenuti i vigili del fuoco azionando pinze idrauliche.

Il violento impatto è avvenuto attorno alle 13 del 25 giugno lungo la Statale 239 nel territorio di Giustino, in Val Rendena. Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, un 69enne, trasportato in elisoccorso, in gravissime condizioni, all'ospedale di Tione. Nello stesso ospedale sono stati portati anche i due giovani, risultati meno gravi.

Sul posto, con il personale del 118, i vigili del fuoco volontari di Giustino-Massimeno, di Pelugo e di Pinzolo.







Il furgone e l'auto dopo l'impatto © Vigili del fuoco